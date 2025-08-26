Fuffaguru e fininfluencer: cosa sono e come una legge europea cambierà il mondo dei guru online degli investimenti

Il termine fininfluencer nasce dalla fusione di "finanza" e "influencer". Si tratta di persone che utilizzano i social media - Instagram, TikTok, YouTube, Telegram - per dispensare consigli sugli investimenti, promuovere prodotti finanziari o condividere strategie di trading. Alcuni sono professionisti qualificati che hanno scelto i canali digitali per raggiungere un pubblico più ampio, altri sono appassionati che condividono la propria esperienza personale.