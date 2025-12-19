Tredicesima, i consigli dell'esperto per non sprecarla sotto Natale

Il periodo natalizio è alle porte e con esso arriva anche la tredicesima. Per molte famiglie italiane, però, questa mensilità aggiuntiva rischia di volatilizzarsi in pochi giorni, trascinata via da regali dell'ultimo minuto, cenoni improvvisati e viaggi prenotati sull'onda dell'entusiasmo. Con il risultato di trovarsi a gennaio pieni di sensi di colpa, conti in rosso e rate da pagare. Eppure, secondo Marco Casario, tra i divulgatori finanziari più seguiti in Italia, il problema non sta nella mancanza di autocontrollo, ma nell'assenza di un metodo. Basti pensare che lo scorso anno sono stati più di 2 milioni gli italiani che si sono ridotti all'ultimo minuto per l'acquisto dei regali.