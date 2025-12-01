Qualità della vita 2025: Trento riconquista la vetta, Roma scala 13 posizioni

L'Italia fotografata dall'indagine 2025 è un Paese che "ci prova", come sottolinea il "Sole 24 Ore", ma che non riesce ancora a sciogliere i grandi nodi strutturali. L'invecchiamento demografico pesa su economia e sistema sociale, con la natalità ferma e il rapporto tra anziani e giovani in continuo aumento. La giustizia rallenta, con la durata media dei procedimenti civili che sale di oltre otto giorni. L'immobilismo imprenditoriale è evidente, con la vitalità delle startup innovative in leggero calo.