Tredicesima, nelle tasche degli italiani 52,5 miliardi ma solo 1 su 2 ci comprerà i regali

È tempo di tredicesima: nelle tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi - con un aumento di 1,2 miliardi rispetto al 2024 - ma solo uno su due la userà per i regali. Cresce, invece, la quota di chi la destina al risparmio e alle spese obbligate. È quanto emerge da un sondaggio Ipsos Confesercenti sull'utilizzo della mensilità aggiuntiva, in arrivo per circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti.