Papa Leone: "A Natale evitiamo lo shopping dopante, invitiamo un povero alla cena"

Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: "Evitiamo lo shopping dopante". E' il messaggio del Santo Padre che così risponde a un lettore nel nuovo numero della rivista "Piazza San Pietro", diretta da padre Enzo Fortunato. Prevost suggerisce di dire no a quegli acquisti che "non sono veramente orientati alla ricerca del vero e del bello ma sono solo strumentali alle nostre voglie" e consiglia di "aprire le nostre abitazioni per accogliere le povertà", invitando "alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola".