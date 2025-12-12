Papa Leone: "A Natale evitiamo lo shopping dopante, invitiamo un povero alla cena"

Rispondendo a un lettore della rivista "Piazza San Pietro", Prevost suggerisce ai fedeli di aprire le loro case agli ultimi in occasione delle festività
Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: "Evitiamo lo shopping dopante". E' il messaggio del Santo Padre che così risponde a un lettore nel nuovo numero della rivista "Piazza San Pietro", diretta da padre Enzo Fortunato. Prevost suggerisce di dire no a quegli acquisti che "non sono veramente orientati alla ricerca del vero e del bello ma sono solo strumentali alle nostre voglie" e consiglia di "aprire le nostre abitazioni per accogliere le povertà", invitando "alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola".
Leone richiama poi nel testo l'importanza della testimonianza cristiana come via per far incontrare ai giovani Cristo: una testimonianza semplice, autentica, maturata nella preghiera, nella vita comunitaria e nella consapevolezza di essere "continuamente amati da Dio". Papa Leone indica inoltre ai giovani la luce dell'esempio dei san John Henry Newman, proclamato di recente dottore della Chiesa. Un maestro del dialogo e dell'educazione che, afferma Prevost, può aiutare a combattere "l'oscurità del nichilismo" e a costruire una vera "civiltà di pace".
L'edizione "Piazza San Pietro" di questo mese è dedicata alla Notte Santa in giro per il mondo, il Natale tra dono e consumo, senza mai dimenticare i poveri e il tema della pace con "Dio non vuole guerra e violenza". La copertina è dedicata ai bambini e al pensiero di Papa Leone XIV per i più piccoli con l'annuncio, il 19 novembre, della seconda Giornata Mondiale dei Bambini in programma a Roma dal 25 al 27 settembre 2026.
Nell'editoriale dal titolo "I bambini uniscono dove gli adulti dividono", padre Fortunato anticipa la Giornata mondiale dei Bambini definendola "non solo una festa ma un richiamo, un invito a prendersi cura come stile personale e sociale".
Il cardinale Mauro Gambetti presenta l'anniversario dei 400 anni della Dedicazione della Basilica di San Pietro, mentre fra Carlos Trovarelli, ministro generale dell'Ordine dei Francescani minori conventuali, offre una lettura dell'esortazione "Dilexi te" attraverso la povertà, manifestazione della carne di Cristo.