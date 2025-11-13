Papa Leone XIV: proteggere i minori dai rischi dell'intelligenza artificiale

Accanto agli aspetti regolatori, il Pontefice ha posto l'accento sul ruolo formativo delle famiglie, della scuola e delle reti educative. Secondo Leone XIV, "tuttavia rimane insostituibile la pratica di una salvaguardia della dignità dei minori che passi da una educazione al digitale. È un passo importante infatti stilare e far applicare codici etici, ma non sufficiente". L'educazione, ha sottolineato, deve essere quotidiana e supportata da adulti preparati. Ha ribadito che "È necessario un lavoro educativo, quotidiano e costante, condotto da adulti a loro volta formati e sostenuti da reti di alleanza educativa, in un processo di conoscenza dei rischi che l'uso dell'intelligenza artificiale e un accesso precoce, senza limiti e verifiche, possono comportare nella vita relazionale dei minori e nel loro sviluppo".