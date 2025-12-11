Logo Tgcom24
il suo miglior abito a inizio pontificato

Papa Leone XIV nella lista dei "best dressed 2025" di Vogue America

Il Pontefice a sorpresa nella galleria dei 55 personaggi meglio vestiti dell'anno

11 Dic 2025 - 18:03
© Ansa

Papa Leone XIV figura nella tradizionale lista dei cosiddetti "best dressed" dell'anno, stilata dalla rivista di riferimento della moda, Vogue America. Il Pontefice è presente nella galleria dei 55 personaggi meglio vestiti del 2025 insieme ad attori come Jacob Elordi e Chloe Sevigny e artisti come Tyler The Creator, ma anche a Michelle Obama.

La sua scheda lo considera "Noto per: Rompere con i gusti umili del suo predecessore, Papa Francesco, ma mantenere il suo sarto e perpetuare l'eredità papale per quanto riguarda i paramenti liturgici di pregio. Invitare leggende del cinema come Monica Bellucci e Cate Blanchett in Vaticano nel tentativo di modernizzare l'immagine della Chiesa (e, sì, assecondare le sue cinefilie)".

Il suo Miglior abito del 2025 per Vogue è stato sfoggiato nella "sua prima apparizione da Papa, sulla loggia centrale della Basilica di San Pietro, con una mantella di mozzetta di raso rosso e una stola rosso vinaccia ricamata in oro, abbinata a un pendente a croce con cordone di seta dorata".

