Papa Leone XIV nella lista dei "best dressed 2025" di Vogue America

Il Pontefice a sorpresa nella galleria dei 55 personaggi meglio vestiti dell'anno
Papa Leone XIV figura nella tradizionale lista dei cosiddetti "best dressed" dell'anno, stilata dalla rivista di riferimento della moda, Vogue America. Il Pontefice è presente nella galleria dei 55 personaggi meglio vestiti del 2025 insieme ad attori come Jacob Elordi e Chloe Sevigny e artisti come Tyler The Creator, ma anche a Michelle Obama.
La sua scheda lo considera "Noto per: Rompere con i gusti umili del suo predecessore, Papa Francesco, ma mantenere il suo sarto e perpetuare l'eredità papale per quanto riguarda i paramenti liturgici di pregio. Invitare leggende del cinema come Monica Bellucci e Cate Blanchett in Vaticano nel tentativo di modernizzare l'immagine della Chiesa (e, sì, assecondare le sue cinefilie)".
Il suo Miglior abito del 2025 per Vogue è stato sfoggiato nella "sua prima apparizione da Papa, sulla loggia centrale della Basilica di San Pietro, con una mantella di mozzetta di raso rosso e una stola rosso vinaccia ricamata in oro, abbinata a un pendente a croce con cordone di seta dorata".