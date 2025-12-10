Tredicesima, ecco quando arriva

Non c'è una data univoca in cui viene erogata
© -afp
Dicembre è sinonimo di Feste, ma anche di tredicesima, il cui arrivo è molto atteso dai lavoratori. Ecco, dunque, le date riguardanti questa mensilità di stipendio aggiuntiva che viene erogata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
Non c'è una data univoca in cui viene erogata la tredicesima. Come spiega Il Messaggero, per i dipendenti privati, generalmente, il pagamento avviene "tra il 1° e il 24 dicembre, con data precisa stabilita dall'azienda o prevista dal CCNL. Alcune imprese la erogano in anticipo rispetto a Natale, altre in concomitanza con la paga mensile". I dipendenti pubblici, invece, la ricevono intorno al 15 dicembre, mentre i pensionati insieme alla mensilità ordinaria all'inizio del mese.
Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio, "le tredicesime destinate ai consumi arriveranno a 49,9 miliardi di euro, segnando un incremento di 2,4 miliardi rispetto al 2024".