Tredicesime in arrivo, Cgia: 42 miliardi nelle tasche degli italiani entro Natale

A partire dalla prossima settimana 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere la tredicesima. Il pagamento sarà completato entro le festività anche per 19,7 milioni di lavoratori del comparto pubblico e privato, definendo un totale di 36 milioni di beneficiari. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio studi della Cgia, questa mensilità supplementare rappresenta non solo un sostegno per pensionati, operai e impiegati, ma anche una voce significativa per le casse statali: il gettito Irpef legato alle tredicesime è stimato in 13,8 miliardi di euro. L'esborso complessivo necessario per la corresponsione degli importi da parte dell'Inps, delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private è calcolato in 55,9 miliardi di euro. Al netto della tassazione, nelle disponibilità dei cittadini resteranno 42 miliardi di euro.