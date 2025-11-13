Microcase a Milano, 13mq a quasi 800 euro al mese

A "Realpolitik" l'architetta Martina Margaria illustra il mini appartamento
© Da video
In collegamento con "Realpolitik" l'architetta Martina Margaria illustra un mini appartamento di 15mq, solo 13mq calpestabili, in una zona semi centrale di Milano che costerebbe quasi 800 euro al mese più circa cinquanta euro di spese condominiali. "Appartamento compatto e funzionale, c'è tutto dalla parte impiantistica a tutta l'area della cucina, poi l'angolo living con divano, libreria e armadio" dice mostrando la mini casa.
"Il bagno è di 4mq e in marmo di Carrara con una doccia di 120cm che è oltre lo standard. Sono presenti due finestre velux, sia in bagno che nella zona living. I mobili sono trasformabili, come la console che diventa un tavolo da tre e la zona notte, un soppalco raggiungibile con una scala dove ci si può dormire anche in due se si è magri" prosegue con ironia l'architetta.
E conclude: "Adesso è in affitto a uno studente universitario ma se dovesse tornare libero è un appartamento che do via in mezz'ora. Non ho inventato nulla, ho solo dato valore aggiunto a uno spazio".