Alberto Tomba ricorda le sue vittorie sugli sci: "Quando vincevo esplodevo: mi chiamavano 'Tomba la bomba'"

Lo sciatore tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi e 50 alla Coppa del Mondo si racconta a "This Is Me"
© Da video
"'Tomba la bomba' è partito dagli americani, da 'sex bomb'. Quando vincevo esplodevo: 'Tomba la bomba'". Alberto Tomba, tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di sci alpino e 50 volte campione della Coppa del Mondo, partecipa come ospite al programma "This is me" di Silvia Toffanin e ricorda con emozione la sua straordinaria carriera nello sci alpino.
"Sono trent'anni, quest'anno, da Bormio. Era il 1995, Coppa del mondo generale", ricorda il campione provando a nascondere l'emozione. "Quando arrivavo al secondo posto era una delusione: abituato alla vittoria e condannato a vincere", dice ricordando i suoi incredibili successi e anche le piccole frustrazioni che gli hanno permesso di dare sempre il meglio di sé.
I suoi movimenti sugli sci erano descritti come "potenti e agili al tempo stesso". Dice che la sfida più grande non era vincere ma "rivincere". E poi a un certo punto è arrivato per lui il momento di lasciare la sua più grande passione e ritirarsi. "A mio nonno io volevo dedicare l'ultima vittoria - racconta il campione in una clip che viene trasmessa durante l'intervista a "This is me" -. Mi son commosso, sdraiato nel parterre e poco dopo ho deciso: 'Basta, grazie, arrivederci, è stato bello'".