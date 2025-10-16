Alberto Tomba ricorda le sue vittorie sugli sci: "Quando vincevo esplodevo: mi chiamavano 'Tomba la bomba'"

I suoi movimenti sugli sci erano descritti come "potenti e agili al tempo stesso". Dice che la sfida più grande non era vincere ma "rivincere". E poi a un certo punto è arrivato per lui il momento di lasciare la sua più grande passione e ritirarsi. "A mio nonno io volevo dedicare l'ultima vittoria - racconta il campione in una clip che viene trasmessa durante l'intervista a "This is me" -. Mi son commosso, sdraiato nel parterre e poco dopo ho deciso: 'Basta, grazie, arrivederci, è stato bello'".