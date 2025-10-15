Zlatan Ibrahimovic torna sull'addio al calcio: "Mi manca l'adrenalina del campo"

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Ibrahimovic è tornato poi sull'addio al calcio giocato: "Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho giocato a calcio per tutta la vita. Però a un certo punto l'ho accettato". E ancora una volta si dichiara "milanista per sempre", ribadendo l'affetto per la squadra rossonera e i suoi tifosi: "Mi hanno accolto la prima volta con felicità, la seconda con amore. E poi l'ultimo scudetto che abbiamo vinto è stato quello che mi ha dato più soddisfazione di tutti".

"Mi manca l'adrenalina del campo, quello sì - ha ammesso -. Ora provo a trovare altre cose ma non sarà mai uguale".



Infine, un capitolo dedicato al suo ruolo di genitore: "Sto provando a dividere l'Ibrahimovic professionista dall'Ibrahimovic papà".

"Quello che insegno loro è il rispetto, la disciplina e voglio che diventino indipendenti. Se riesco a trasmettere queste tre cose ho fatto il mio lavoro come papà", ha concluso.