Laura Pausini ricorda il primo Sanremo: "Chiesi a Pippo Baudo come dire ai miei genitori che avevo vinto"

"Non avevo ancora visto i miei genitori e c'era Pippo Baudo di fianco a me e gli dissi: 'Ma come faccio a dirlo ai miei genitori che ho vinto?'. Perché non è che mi è venuto subito in mente che ero in televisione". Laura Pausini, ospite del programma "This is me" con Silvia Toffanin, ricorda con affetto il momento in cui ha vinto Sanremo con "La solitudine" nel 1993. "Negli anni 90 non c'erano neanche i talent show - racconta la cantante italiana più famosa al mondo -, quindi non è che avevo sognato di andare in televisione, capito? Mi sembrava che non lo sapessero ancora i miei compagni, i miei genitori, la mia famiglia".