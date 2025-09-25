È morto il batterista Massimo Pacciani: ha suonato per Laura Pausini, Raf e Fiorello

Pacciani ha collaborato anche con Irene Grandi, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paolo Vallesi, Ivana Spagna, Luca Carboni, Francesco Baccini, Scialpi e tanti altri. Ha firmato colonne sonore per il cinema, lavorando con registi come Gabriele Salvatores, Marco Risi, Giovanni Veronesi e Francesco Nuti. In tv ha partecipato ai programmi di Fiorello e Gianni Morandi e a Sanremo Giovani.