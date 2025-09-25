È morto il batterista Massimo Pacciani: ha suonato per Laura Pausini, Raf e Fiorello

Il musicista ha lavorato i nomi più importanti della canzone italiana e ha firmato molte colonne sonore per il cinema
Lutto nel mondo della musica. È morto Massimo Pacciani, batterista e percussionista che nella sua carriera ha lavorato i nomi più importanti della canzone: da Fiorello ad Antonello Venditti, da Raf a Umberto Tozzi. Sui social l'amica Laura Pausini lo ricorda così: "Sei volato via così improvvisamente". Sconosciute le cause della morte.
Pacciani ha collaborato anche con Irene Grandi, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paolo Vallesi, Ivana Spagna, Luca Carboni, Francesco Baccini, Scialpi e tanti altri. Ha firmato colonne sonore per il cinema, lavorando con registi come Gabriele Salvatores, Marco Risi, Giovanni Veronesi e Francesco Nuti. In tv ha partecipato ai programmi di Fiorello e Gianni Morandi e a Sanremo Giovani.
"Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa", ha scritto la pausini in una storia di Instagram accompagnata dalla musica del brano "Un'emergenza d'amore", che i due hanno realizzato e suonato insieme.
Commenti (0)