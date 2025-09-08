Nato a Swindon, in Inghilterra, nel 1944, l'amore di Rick per la musica iniziò nella sua infanzia ascoltando "Drummin' Man" di Gene Krupa, che si trasformò presto in una vera e propria passione per il jazz, il blues e il rock'n'roll. Dopo una prima esperienza in una piccola band, con il sostegno di un milionario olandese di nome Stanley "Sam" Miesegaes, Davies iniziò un progetto musicale. Cercando musicisti, pubblicò un annuncio sulla rivista musicale britannica Melody Maker, che attirò l'attenzione del cantante, chitarrista e compositore Roger Hodgson, con il quale fondò i Supertramp nel 1969. Come co-scrittore, insieme al socio è stato la voce e il pianista dietro le canzoni più iconiche dei Supertramp, lasciando un segno indelebile nella storia della musica rock. La sua voce soul e il tocco inconfondibile dei Wurlitzer divennero il cuore pulsante del suono delle band. Tastierista e cantante dalla voce inconfondibile, è stato autore o coautore di molti dei brani che hanno reso celebre la band negli anni '70 e '80, tra cui "Bloody Well Right", "Goodbye Stranger" e "Cannonball".