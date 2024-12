Musica, è morto il cantautore Paolo Benvegnù: aveva 59 anni

Nel 2004 esordisce con un progetto solista omonimo pubblicando il primo album "Piccoli Fragilissimi Film", anticipato dal singolo "Suggestionabili". A questo primo album segue un lungo tour di oltre 150 date che riceve il premio come Miglior Tour 2004 al Mei. Negli anni successivi pubblica 8 Lp e diversi Ep, che gli valgono la candidatura come finalista alla Targa Tenco per cinque volte. Nel 2011 Paolo Benvegnù pubblica l'album "Hermann" seguito da "Earth Hotel" e "H3+", rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Nel 2020 esce l'album "Dell'odio dell'innocenza", seguito nel 2021 da "Delle inutili premonizioni vol. 1", raccolta in chiave acustica di alcuni tra i brani più significativi del suo repertorio. Il 5 aprile 2022 è tra gli ospiti di "Tocca a noi - Musica per la pace", evento a Bologna organizzato da diverse realtà del panorama della musica italiana e dagli enti locali su iniziativa de La Rappresentante Di Lista per raccogliere fondi per Save the Children impegnata a dare sostegno ai bambini vittime del conflitto in Ucraina.