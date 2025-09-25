La replica di Gianluca non si è fatta attendare. Grignani e l'altro autore Massimo Luca si dicono "sconcertati dalla nota diffusa dalla Warner Chappell Music, comunicano che tale affermazione è totalmente falsa". "Nessuna autorizzazione alla modifica del testo dell'opera - si legge in una nota diffusa dall'avvocato Giorgio Tramacere - è mai stata rilasciata dagli autori tant'è che, nonostante la diffida già inoltrata e il clamore mediatico, tali asserite autorizzazioni non sono mai state esibite. Tanto premesso, poiché la nota diffusa è gravemente lesiva della reputazione degli autori, i signori Gianluca Grignani e Massimo Luca comunicano che procederanno nei confronti del legale rappresentante della Warner Chappell Music per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa".