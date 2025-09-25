Il cantautore replica alla casa discografica: "Nessuna autorizzazione è stata rilasciata per la modifica del brano"
© IPA/Tgcom24
Prosegue la querelle tra Gianluca Grignani e Laura Pausini per la cover di "La mia storia tra le dita". Stavolta il botta e risposta è tra il cantautore e la Warner Music. In una nota la casa discografica ha fatto sapere che che c'erano le autorizzazioni alle varie versioni del brano, ma l'arista non ci sta e replica attraverso il suo legale.
“Warner Chappell Music Italiana dichiara che le versioni del brano 'La mia storia tra le dita' interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie”. In una nota la Warner risponde così Gianluca Grignani alle accuse sul brano reinterpretato da Laura Pausini in italiano, portoghese, spagnolo e francese che – secondo lui – risulterebbe "stravolto e realizzato senza consenso" dei proprietari del pezzo.
La replica di Gianluca non si è fatta attendare. Grignani e l'altro autore Massimo Luca si dicono "sconcertati dalla nota diffusa dalla Warner Chappell Music, comunicano che tale affermazione è totalmente falsa". "Nessuna autorizzazione alla modifica del testo dell'opera - si legge in una nota diffusa dall'avvocato Giorgio Tramacere - è mai stata rilasciata dagli autori tant'è che, nonostante la diffida già inoltrata e il clamore mediatico, tali asserite autorizzazioni non sono mai state esibite. Tanto premesso, poiché la nota diffusa è gravemente lesiva della reputazione degli autori, i signori Gianluca Grignani e Massimo Luca comunicano che procederanno nei confronti del legale rappresentante della Warner Chappell Music per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa".
Commenti (0)