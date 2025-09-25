Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Il caso

Querelle Grignani-Pausini per la cover di "La mia storia tra le dita", botta e risposta con Warner

Il cantautore replica alla casa discografica: "Nessuna autorizzazione è stata rilasciata per la modifica del brano"

25 Set 2025 - 09:19
© IPA/Tgcom24

© IPA/Tgcom24

Prosegue la querelle tra Gianluca Grignani e Laura Pausini per la cover di "La mia storia tra le dita". Stavolta il botta e risposta è tra il cantautore e la Warner Music. In una nota la casa discografica ha fatto sapere che che c'erano le autorizzazioni alle varie versioni del brano, ma l'arista non ci sta e replica attraverso il suo legale.

Leggi anche

Grignani-Pausini, lite social per il brano "La mia storia tra le dita"

Gianluca Grignani pronto a citare Laura Pausini per "La mia storia tra le dita"

La nota della Warner

 “Warner Chappell Music Italiana dichiara che le versioni del brano 'La mia storia tra le dita' interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie”. In una nota la Warner risponde così Gianluca Grignani alle accuse sul brano reinterpretato da Laura Pausini in italiano, portoghese, spagnolo e francese che – secondo lui – risulterebbe "stravolto e realizzato senza consenso" dei proprietari del pezzo.

La replica di Grignani

 La replica di Gianluca non si è fatta attendare. Grignani e l'altro autore Massimo Luca si dicono "sconcertati dalla nota diffusa dalla Warner Chappell Music, comunicano che tale affermazione è totalmente falsa". "Nessuna autorizzazione alla modifica del testo dell'opera - si legge in una nota diffusa dall'avvocato Giorgio Tramacere - è mai stata rilasciata dagli autori tant'è che, nonostante la diffida già inoltrata e il clamore mediatico, tali asserite autorizzazioni non sono mai state esibite. Tanto premesso, poiché la nota diffusa è gravemente lesiva della reputazione degli autori, i signori Gianluca Grignani e Massimo Luca comunicano che procederanno nei confronti del legale rappresentante della Warner Chappell Music per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa".

Ti potrebbe interessare

gianluca grignani
laura pasuini
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema