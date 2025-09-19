Le polemiche erano iniziate subito dopo l'annuncio da parte Laura Pausini della pubblicazione del brano, che lancia il suo nuovo album "Io canto 2" a cui seguirà anche un tour mondiale. Grignani aveva accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo menzionato nel suo post di lancio della cover, uscita il 12 settembre. Pausini aveva spiegato di aver fatto tutti i passaggi necessari e aggiunto che Grignani era perfettamente al corrente dell'operazione.