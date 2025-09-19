Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
LA POLEMICA CONTINUA

Gianluca Grignani pronto a citare Laura Pausini per "La mia storia tra le dita"

Il cantautore e i suoi legali contestano la versione della canzone fatta dalla cantante per "lo stravolgimento operato sul testo originale e il conseguente capovolgimento di senso"

19 Set 2025 - 21:32
© IPA/Tgcom24

© IPA/Tgcom24

Nuovo capitolo della polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo la pubblicazione da parte di quest'ultima della cover di "La mia storia tra le dita". Il cantautore si dice, infatti, pronto a fare causa alla collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all'uscita della cover "La mia storia tra le dita" di Laura Pausini lo scorso 12 settembre - si legge in una nota -, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all'Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera".

Leggi anche

Matteo Bocelli: "Ho un cognome pesante ma seguo la mia strada"

A Laura Pausini il Billboard Icon Award

Le polemiche erano iniziate subito dopo l'annuncio da parte Laura Pausini della pubblicazione del brano, che lancia il suo nuovo album "Io canto 2" a cui seguirà anche un tour mondiale. Grignani aveva accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo menzionato nel suo post di lancio della cover, uscita il 12 settembre. Pausini aveva spiegato di aver fatto tutti i passaggi necessari e aggiunto che Grignani era perfettamente al corrente dell'operazione. 

Ti potrebbe interessare

gianluca grignani
laura pausini
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema