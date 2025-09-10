Laura Pausini riparte: singolo, album e da marzo 2026 in tour per mezzo mondo

Il primo singolo, "La mia storia tra le dita", sarà disponibile in quattro versioni: italiano, spagnolo ("Mi Historia Entre Tus Dedos"), portoghese ("Quem De Nòs Dois") e francese ("Mon Histoire Entre Les Doigts"), accompagnato dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Il brano, reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994) è stato prodotto e arrangiato da Paolo Carta. La prima esibizione dal vivo del brano ha colto di sorpresa i fan accorsi a Solarolo, domenica 7 settembre, per l'inaugurazione del primo museo in Italia dedicato a un'artista italiana, che ha visto Laura tagliare il nastro e regalare uno spoiler estemporaneo ai presenti, davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub. Il "Laura Pausini Museum" aprirà al pubblico il 13 settembre: una vera e propria mostra permanente che prende vita nel cuore del suo paese d’origine, dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera, e che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti iconici, oltre a lati inediti della sua storia e di una carriera che non ha eguali.