Laura Pausini inaugura il suo museo nella casa d’infanzia

"Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata scontata: 'Un museo?", spiega Laura nel lungo post che accompagna le immagini: "Ma non sono ancora morta!'", scrive Pausini. "Però mi è stato fatto notare che oltre ad essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io visto che sono viva e vegeta".