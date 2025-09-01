Logo Tgcom24
Il 7 settembre

Laura Pausini inaugura il suo museo nella casa d’infanzia

A Solarolo, in provincia di Ravenna, nel suo paese d'origine, dove ha vissuto fino ai primi anni di carriera

01 Set 2025 - 10:12
© Instagram

© Instagram

Laura Pausini inaugurerà il suo museo a Solarolo, in provincia di Ravenna, nel suo paese d'origine, dove ha vissuto dall'infanzia ai primi anni di carriera: "Vi aspetto nella mia Romagna, nella mia casa, tra le nostre cose", scrive l'artista sui social, dando appuntamento al 7 settembre per il taglio del nastro. Anticipandone anche alcune immagini la cantante racconta poi quanto sia legata al luogo, dove sorgerà il museo: "Se le mura sono della mia famiglia, ciò che vedrete all'interno lo avete reso possibile voi. Il percorso crea cronologicamente una storia dalla mia infanzia ai giorni d'oggi! Spero vi piacerà!", conclude con un cuoricino. 

Visualizza il post su Instagram
 

Me lo godo ora che sono viva e vegeta

 "Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata scontata: 'Un museo?", spiega Laura nel lungo post che accompagna le immagini: "Ma non sono ancora morta!'", scrive Pausini. "Però mi è stato fatto notare che oltre ad essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io visto che sono viva e vegeta".

Disagi e ritardi a causa dell'alluvione

  L'alluvione di due anni fa ha però ritardato i lavori: "Per questo ho seguito le varie fasi di preparazione che, a causa dell'alluvione di due anni fa, hanno ritardato l'inaugurazione al 7 settembre 2025 (dove sarò presente per tagliare il nastro) e l'apertura al 13 settembre (per i soci del fan club sarà gratuita, per i non soci ci sarà un biglietto di ingresso)".

Visualizza il post su Instagram
 

Prenotazioni e indicazioni

  In un post precedente la cantante aveva ricordato i disagi dovuti all'alluvione: "Finalmente dopo tanto lavoro e tanti disagi dovuti dall’alluvione in Romagna siamo pronti per inaugurare il nostro museo!!", fornendo tutte le indicazioni precise per l'inaugurazione: "L’appuntamento per il taglio del nastro è domenica 7 Settembre alle ore 16.00 in Via F. Santi, 14 Solarolo (RA) - Italia: la casa dove sono cresciuta con la mia famiglia e dove ora sono esposti tutti i nostri premi, memorabilia e gli abiti più rappresentativi della nostra carriera. P. s. Tutte le info su modalità di visite future e da quando sarà possibile iniziare a prenotare, le troverete prestissimo sul sito ufficiale del fan club: laura4u.com".

