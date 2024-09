Parte da Milano il lancio di "Ciao", il nuovo singolo di Laura Pausini. Per lei, che a Milano ha vissuto per anni prima di trasferirsi a Roma "per amore", si tratta di un ritorno carico di emozione. Anche perché questa nuova canzone arriva in un momento particolare e felice. La presentazione avviene su un bus a due piani in giro per il centro della città, ascoltando il singolo in cuffia in un originale "Silent Paurty" come lo ha definito lei. "Ciao" è la canzone che chiude di fatto il progetto "Anime parallele", aperto un anno fa con l'uscita dell'album, e allo stesso tempo mette il sigillo su un rapporto personale importante ora finito ma in maniera diversa da come sarebbe accaduto tempo fa. "Il brano parla di Rosaria, prima mia fan e poi mia collaboratrice per anni - spiega Laura parlando alla stampa a bordo del bus -. Ora le nostre strade si sono separate ma per me non c'è più la rabbia con cui avrei vissuto la cosa fino a qualche tempo fa. E' una fase in cui mi sento più matura, non chiudo, lei rimarrà sempre una parte importante della mia vita. Si può anche tornare indietro".