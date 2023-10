Laura Pausini: "Nell''album Anime parallele' le mie storie vere per invitare a rispettarsi"

"Anime parallele" arriva a cinque anni dal precedente lavoro in studio "Fatti sentire". Cinque anni durante i quali Laura Pausini non è rimasta certo con le mani in mano. Ha intrapreso un tour mondiale, realizzato un biopic, vinto un Golden Globe per la miglior canzone e ottenuto una nomination agli Oscar, arrivando così al 2023 che rappresenta il 30esimo anno di un’incredibile carriera, festeggiata con una maratona live di 24 ore da record, con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano e con la recente nomina di Latin Recording Academy Person of the Year per l'anno 2023. Il luogo per parlare del nuovo capitolo della sua carriera è invece un temporary store aperto nel centro di Milano tutto dedicato a lei e ad "Anime parallele". E mentre la stampa la incontra al primo piano, al pian terreno e fuori è un brulicare di "anime parallele" che per Laura fanno la coda sperando di vederla. Una bella dimostrazione di affetto per lei che, a dispetto della lunga esperienza e dei successi, ammette di averne sempre bisogno. "Ho bisogno molto incoraggiamento - dice -, sono molto sicura di me sul palco, ma non altrettanto lontana da esso. Oltretutto in questo momento la musica italiana fuori dai nostri confini non sta vivendo un momento facile".

Laura Pausini, la genesi del nuovo album "Questo disco è nato nel periodo del Covid. Dopo che ci hanno aperto le porte siamo diventati anime parallele, tutti divisi - racconta -. Oggi siamo omologati per la paura di essere esclusi. Come si sopravvive a questo? Vivo i cambiamenti in modo problematico. Mentre scrivevo le canzoni di questo concept ho provato a estraniarmi da me, guardando la realtà dall'alto". E la realtà che Laura Pausini vede non è delle più edificanti. Di fronte alle "guerre che ci invadono la mente, le notizie sui social, il bullismo e la violenza sulle donne", ammette di svegliarsi "preoccupata ogni giorno". Come si sopravvive a tutto questo? "Ho cercato di mettere al centro di questo lavoro l'amore, non solo di coppia, questo è un album - sottolinea - dedicato alla ricerca del significato dell'amore, da cui dovremmo ripartire tutti".

Laura Pausini, le storie dei protagonisti delle canzoni di "Anime parallele" Per affrontare l'amore in tutte le sue sfumature, Laura ha "scavato nei miei sentimenti privati e in quelli di persone conosciute in questi 30 anni: sono 16 persone con 16 storie e stati d'animo e punti di vista diversi, collegati dalla voglia di superare tutto attraverso l'amore". Per rendere meglio l'unicità di ogni storia e di ogni persona che ne è protagonista "il disco racconta la differenza non solo nei testi ma anche negli arrangiamenti". Per questo le tracce portano la firma di diversi autori e diversi produttori: da Biagio Antonacci a Paolo Carta, da Tommaso Paradiso a Federica Abbate, passando per Riccardo Zanotti, Aiello, Cheope, Edwyn Roberts, Dario Faini, Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci e altri ancora. Tutto per trovare il vestito migliore a queste storie. A partire da "Zero", che apre il disco ("Dice che non c'è più tempo da perdere, bisogna vivere tutte le emozioni possibili"). "Eppure non è così" è dedicata "a chi pensa di aver capito tutto degli altri mentre ha capito il contrario". Un fenomeno diffusissimo nel mondo social che spesso ha portato Laura a degli scontri, da cui oggi si tiene lontana. "Sono stanca delle polemiche - dice -, non sono più nervosa né arrabbiata. Passo meno tempo sui social e ho imparato a gestire il mio 'sangue alla testa' in certe occasioni". Particolarmente significative poi sono la title track ("Un po' il riassunto dell'intero album"), "Flashback" ("Protagonista è una ragazza che ha subito violenza domestica, mi chiamò per raccontarmi la sua storia e sono stata in contatto con lei per anni") e "Vale la pena" ("Dedicata a una mia fan che ha perso il fidanzato in un incidente stradale").

Nelle canzoni anche un po' della famiglia di Laura Tra le varie canzoni ce ne sono due che toccano Laura molto da vicino. "Dimora naturale", in cui canta sua figlia Paola e "Davanti a noi", costruita, con l'apporto di Niccolò Agliardi sulle promesse di matrimonio di Laura e Paolo Carta. I personaggi associati a quest'ultima canzone nella copertina e nel libretto del disco sono i genitori di Laura, vero esempio per lei di un amore durato una vita.

Dal cd al vinile, le diverse edizioni di "Anime parallele" L’album "Anime parallele / Almas paralelas" è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

DOPPIO VINILE (IN VERSIONE ROSA NERO E BIANCO) IN EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA 16 tracce (versione italiana);

VERSIONE DELUXE, special box che contiene:

CD STANDARD versione italiana

CD STANDARD versione spagnola

CD “BONUS” di 6 tracce: “Nemica”, “All’amore nostro”, “Il primo passo sulla luna” (live in Venezia), “Un buen inicio” (live in Sevilla), “A ese amor tan nuestro”, “Enemiga”.

"Anime Parallele", la tracklist del nuovo album di Laura Pausini

1. Zero

2. Un buon inizio

3. Durare

4. Eppure non è così

5. Cos'è

6. Tutte le volte

7. Il primo passo sulla luna

8. Dimora naturale

9. Più che un'idea

10. Anime Parallele

11. Però

12. Flashback

13. Venere

14. Vale la pena

15. Oltre la superficie

16. Davanti A Noi

Le date del Tour Mondiale 2023/2024 di Laura Pausini

ITALIAN INDOOR LEG

8 DICEMBRE 2023–RIMINI @ STADIUM

9 DICEMBRE 2023–RIMINI @ STADIUM

12 DICEMBRE 2023–ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

13 DICEMBRE 2023–ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

15 DICEMBRE2023–ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 DICEMBRE 2023–ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 DICEMBRE 2023–MANTOVA @ PALA UNICAL

20 DICEMBRE 2023–MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE 2023–FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

23 DICEMBRE 2023–FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

26 DICEMBRE 2023–EBOLI (SA) @PALA SELE

27 DICEMBRE 2023–EBOLI (SA) @PALA SELE

29 DICEMBRE 2023–BARI @ PALA FLORIO

30 DICEMBRE 2023–BARI @ PALA FLORIO

6 GENNAIO 2024–PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE

7 GENNAIO 2024–PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE

9 GENNAIO 2024–BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

10 GENNAIO 2024–BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

12 GENNAIO 2024–TORINO @ PALA ALPITOUR

13 GENNAIO 2024–TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024–BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024–MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

18 GENNAIO 2024–MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

23 GENNAIO 2024–MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

24 GENNAIO 2024–MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

EUROPEAN INDOOR LEG

27 GENNAIO 2024–MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024–BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024–LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024–BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024–PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024–ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024–STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

23 FEBBRAIO 2024–MONTICELLO (CHILE) @ GRAN ARENA

25 FEBRAIO 2024–SANTIAGO (CHILE) @MOVISTAR ARENA

28 FEBBRAIO 2024–BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024–SAO PAULO (BRAZIL) @ESPAÇO UNIMED

3 MARZO 2024–SAO PAULO (BRAZIL) @ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024–LIMA (PERU)@ ARENA

18 MARZO 2024–QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024–BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024–MEXICO DF (MEXICO) @ARENACDMX

18 MARZO 2024–MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

USA LEG

21 MARZO 2024–HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024–LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024–ORLANDO (FLORIDA) @DR. PHILLIPS CENTER

30MARZO 2024–MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI–KASEYA CENTER

4 APRILE 2024–CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATRE

6 APRILE 2024–NEW YORK (NEW YORK) @THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN