Laura Pausini incanta Venezia e non si lascia fermare dal diluvio che, a un certo punto, manda in tilt impianto e strumenti ma non lei e nemmeno il suo pubblico che resiste tra stivali anti-pioggia e impermeabili: nell’anteprima del tour che inizierà a fine anno, la cantante romagnola sceglie l’incantevole cornice di piazza San Marco (dove, per non farsi mancare nulla, c’è anche l’acqua alta) con un concerto diviso in tre atti.

“Un viaggio nel tempo”, come lo definisce lei stessa, ma anche un modo per continuare e raccontare in musica la sua carriera trentennale, tra passato, presente e futuro.