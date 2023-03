Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: prime foto del matrimonio

E' stata la stessa cantante a renderlo noto attraverso i suoi profili social pubblicando la prima foto della cerimonia. Ad accompagnare l'immagine, solo un frase, in diverse lingue “Abbiamo detto sì”. In un precedente post, Laura Pausini aveva pubblicato anche le promesse di matrimonio dei due sposi, con una frase romantica.

La figlia Paola damigella d'onore La cerimonia, che si é svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori di Laura Pausini, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti di sorpresa. La cantante aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi. Nelle storie di Instagram la Pausini ha condiviso anche uno scatto della figlia Paola, damigella d'onore, con un bouquet di fiori, e un'altra che ritrae la sua mano insieme a quella del neo marito, con le fedi al dito. Poi su Facebook anche uno scatto a tre.

Matrimonio rimandato Laura Pausini e Paolo Carta avevano deciso di sposarsi qualche tempo fa, ma poi la pandemia aveva mandato tutto a monte, come aveva rivelato la stessa cantante in una intervista dell'anno scorso. Ma adesso, dopo 18 anni di fidanzamento, i due ce l'hanno fatta. Qualche giorno fa il settimanale DiPiù aveva scovato le pubblicazioni affisse in Comune a Roma.

Il 2023 di Laura Pausini D'altro canto questo 2023 per Laura è iniziato veramente all'insegna dell'entusiasmo. La cantante aveva promesso ancora sorprese per festeggiare i suoi trent'anni di carriera, e questa è sicuramente la sorpresa più clamorosa. Dopo i tre concerti in ventiquattro ore attraversando l'oceano Atlantico, il tour della prossima estate e un singolo nuovo di zecca "Un buon inizio", ecco arrivare il matrimonio.