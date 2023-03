Per Laura Pausini è ancora "Un buon inizio": "Da qui parte un nuovo percorso"

E' disponibile in tutto il mondo il nuovo singolo già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la straordinaria maratona live per celebrare i trent'anni di carriera della cantante. "E' vero che ho festeggiato 30 anni di carriera, ma è anche vero che dopo il 27 febbraio per me è iniziato un nuovo percorso" dice lei. La canzone è stata scritta, tra gli altri, da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari .

Per Laura Pausini la ricorrenza dei trent'anni di carriera è stata l'occasione per fare il punto sul suo percorso e capire come andare avanti. "Il nuovo singolo è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento - dice lei -. Volevo regalarne un'anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro buon inizio, non solo il mio".

Laura Pausini si rimette la giacca del suo primo Sanremo 1993

I timori della Pausini sul futuro "Come molti di noi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro - racconta la cantante -. Nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come l'Oscar, il Golden Globe, l'Eurovision e il film 'Piacere di conoscerti', devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me. Ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici - prosegue -. Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero un Buon Inizio".

Ufficio stampa

Nel singolo la firma di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari "Un buon inizio" è prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura e guarda al mondo Pausini con il 2023 ben impresso nel suono, raccontando letteralmente una ripartenza, mettendoci l’anima senza perdersi d’animo. "E' stato bellissimo poter lavorare con un'artista che ha scritto la storia della musica italiana e internazionale - dice Zanotti -. Poche volte sono stato in studio con una persona che sa conciliare professionismo e divertimento come Laura, si vede che a guidarla è da sempre una grande passione per ciò che fa. "Un buon inizio" è una canzone che parla di come ci si può migliorare, ma anche di come ci si deve accettare in un mondo in costante cambiamento" ha dichiarato Riccardo Zanotti.