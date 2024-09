Laura Pausini ha ricevuto una nuova nomination ai Latin Grammy Awards, giunti quest'anno alla 25esima edizione, manifestazione che si terrà al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre. "Sono così felice!", scrive l'artista sui social ringraziando tutti coloro che l'hanno votata e ricordando che poco meno di un anno fa riceveva a Siviglia, dalla stessa Latin Recording Academy, la nomination come "Person of the Year 2023". La nuova candidatura arriva per la categoría Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per la sua ultima produzione discografica, "Anime parallele", in versione spagnola "Almas Paralelas".