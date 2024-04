Tgcom24

Il nuovo singolo del cantante portoricano La notizia non si è fermata a Miami, perché il video della loro esibizione è diventato virale in pochissime ore.

"Roma" è un’intensa ballad scritta da Fonsi, dove la complicità e l’unione di due delle voci più belle e riconosciute dal mondo latino e internazionali sono palpabili.

“Chiunque mi conosca sa quanto io ami e ammiri Laura. È la sorella che mi ha dato il dono della musica” ha detto Luis Fonsi parlando della Pausini.

E la cantante non è stata da meno: “Grazie Fonsi mio. La nostra amicizia è come la tua voce, unica, grande e indimenticabile”.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, disponibile da ora su Youtube, diretto da Carlos Perez (direttore creativo di Elastic People), girato in bianco e nero in un aeroporto di Miami con la partecipazione del cantante portoricano e di Laura Pausini.

Luis Fonsi Ha rivoluzionato il corso della musica latina nel mondo, superando ogni record, dominando le classifiche in tutti i paesi del mondo e raccogliendo miliardi di views su Youtube. Con il singolo Despacito, in collaborazione con il rapper Daddy Yankee, tormentone estivo, ha conseguito un successo mondiale nel 2017 e ha raggiunto la prima posizione delle classifiche di 47 nazioni oltre ad essere stato certificato platino e diamante in diversi paesi.

Il suo ultimo album in studio risale al 2019 e si intitola "Vida", ma negli ultimi anni Fonsi ha pubblicato un singolo nel 2021 "Dos veces" con David Bisbal e due nel 2023 "Corazone rotos" con Lola Indigo e "Bora Bora" cn Abraham Mateo.

Il tour mondiale di Laura Pausini È calato da poche settimane il sipario sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, ultima tappa per la leg americana del Laura Pausini World Tour 2023/2024. Laura, nominata nel 2023 "Person of the Year "dalla Latin Recording Academy, una delle massime onorificenze dei Latin Grammy Awards, ha salutato gli Stati Uniti con un trionfale show in cinque lingue, davanti a una platea newyorkese in visibilio. Dopo il boom dei palazzetti italiani, un'infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la tappa americana ha chiuso con il tutto esaurito in ogni citta', da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela. Dall'inizio di questo imponente live sono stati 450.000 i fan accorsi a gremire i concerti dell'artista italiana. Numeri straordinari quelli di questo tour mondiale, il decimo della carriera di Laura Pausini, che riflettono il costante successo e la straordinaria popolarita' dell'unica artista donna ad aver registrato un sold out da 70.000 spettatori allo stadio San Siro, e che mantiene il suo status di bandiera della musica italiana nel mondo. Un vero punto fermo al vertice del panorama musicale internazionale, dopo 30 anni di una carriera imbattibile, che attraversa intere generazioni e nel live riesce addirittura a superare i suoi stessi traguardi. Laura Pausini e' stabile nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana piu' ascoltata del mondo, con piu' di 8 milioni di ascoltatori mensili, e nell'ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile piu' performante del nostro paese a livello mondiale. Un esempio unico nel suo genere, e un risultato tutt'altro che scontato, specialmente per un'artista italiana.

Iniziato con un'anteprima nei teatri lo scorso febbraio 2023, con una straordinaria maratona live di tre concerti in ventiquattr'ore iniziata proprio da New York, il suo tour mondiale era destinato a chiudere i battenti nella città che lo aveva inaugurato. A seguito dell'enorme successo che lo ha travolto in ogni singola tappa, a grande richiesta è stata aggiunta per il prossimo novembre e dicembre un'ultima leg, Laura Pausini World Tour Winter 2024, che partirà con una doppia data nella rinomata arena O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, per poi attraversare l'Europa e l'Italia. Bis anche per la tappa milanese, che vanta sei date solo nell'arco del 2024, e la incorona unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato. Il gran finale e' previsto a Messina, con uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l'ultimo step di questa memorabile tourne'e. Il Laura Pausini World Tour 2024, la nuova leg del suo decimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, fara' tappa anche a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga,Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.