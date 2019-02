Luis Fonsi, dopo il successo mondiale di "Despacito" adesso... c'è "Vida"

Il singolo mette in luce il timbro di Fonsi, che descrive il brano come “una ballata con un’essenza romantica e una produzione moderna, minimalista e con influenze R&B e Latin Pop”. Sono questi del resto i punti di forza della musica dell'artista portoricano, 41 anni, che nel nuovo album ha inserito 12 brani scritti da lui e prodotte dai vincitori di Latin Grammy Mauricio Rengifo e Andrés Torres. Nella tracklist anche molti duetti: con Ozuna sulle note di “Imposible”, con Demi Lovato in “Echame la culpa”, con Stefflon Don per “Calypso” e con Karol G per la versione remixata di “Calypso”. E poi ben due versioni alternative di “Despacito”: una cantata con Daddy Yankee, e un'altra, remixata, a cui si aggiunge la voce di Justin Bieber. E ancora una versione inglese di “Sola”, title-track del disco e brano di apertura dell’intero lavoro. Questa la tracklist: “Sola”, “Apaga La Luz”, “Le Pido Al Cielo”, “Imposible” con Ozuna, “Poco A Poco”, “Dime Que No Te Irás”, “Échame La Culpa” con Demi Lovato, “Tanto Para Nada”, “Despacito” con Daddy Yankee, “Más Fuerte Que Yo”, “Calypso” con Stefflon Don, “Ahí Estas Tú”, “Despacito” (Remix) con Daddy Yankee FT. Justin Bieber, “Calypso” (Remix) con Karol G, “Sola” (English Version).



Fonsi è al momento anche impegnato sul fronte televisivo in due stati contemporaneamente, come coach sia de "La Voz Spain" sia de "La Voz USA".