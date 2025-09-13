Il cognome, inutile negarlo, ha pesato e continua a pesare. Nel bene e nel male: "Alla fine nella vita tutto ha un lato positivo e un lato negativo. Sicuramente il mio nome mi ha aperto molte porte e mi ha dato molte opportunità, dall'altro canto a volte ha avvicinato le persone sbagliate e in più so che ci si aspetta molto da me. Qualcuno, magari anche il babbo, mi avrebbe voluto veder seguire il suo stesso genere musicale, ma ognuno deve seguire la propria strada. E io sono felice di seguire la mia, che è il pop, soddisfatto del mio percorso per quanto davanti a me abbia ancora tantissimo da dimostrare".