Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
SABATO 13 SETTEMBRE

Su Rete 4 "Grace for the World", dal Vaticano il grande concerto per la pace

Sabato 13 settembre in diretta l'evento ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, il racconto della serata sarà guidato da Federica Panicucci

11 Set 2025 - 12:06
© sito ufficiale

© sito ufficiale

Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace "Grace for the World", ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, andrà in onda su Rete4 dalle 21:40. A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse.

Leggi anche

Al via la nuova edizione di "Forum" con Barbara Palombelli

A rendere la serata ancora più suggestiva, uno spettacolare show di luci con tremila droni, ispirato agli affreschi della Cappella Sistina. Grazie a Mediaset e a un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, lo spettacolo raggiungerà milioni di spettatori in tutto il mondo. Un evento globale che unisce musica, arte e spiritualità, trasmettendo un messaggio universale di pace e fraternità.

La partecipazione al concerto in Vaticano è gratuita e aperta a tutti.

rete 4
televisione
andrea bocelli
pharrell williams

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema