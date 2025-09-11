Su Rete 4 "Grace for the World", dal Vaticano il grande concerto per la pace

Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace "Grace for the World", ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, andrà in onda su Rete4 dalle 21:40. A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse.