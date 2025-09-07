Logo Tgcom24
Al via la nuova edizione di "Forum" con Barbara Palombelli

Da lunedì 8 settembre tutti i giorni alle ore 11 su Canale 5 e alle ore 14 su Retequattro 

07 Set 2025 - 11:40
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

“Forum” torna su Canale 5 da lunedì 8 settembre alle ore 11.00, seguito da “Lo Sportello di Forum” alle 14.00 su Retequattro. Alla guida, per il dodicesimo anno consecutivo, la giornalista Barbara Palombelli, che affronta temi socialmente rilevanti con il suo stile rigoroso e allo stesso tempo empatico, attraverso le storie quotidiane dei protagonisti.

I temi principali

  La nuova edizione, la 41esima, punterà su due temi centrali: il diritto alla salute e le problematiche legate all’adolescenza.  Nella prima puntata, è prevista un’intervista esclusiva al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

I giudici

  Novità anche tra i giudici: entra il magistrato Claudio Mattioli e torna Beatrice Dalia, volto molto amato dal pubblico. Confermati Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Foti.

La squadra

  Nella squadra di Forum, accanto a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, arriva Camilla Mancini. I momenti di approfondimento restano curati da Giulia Lea Giorgi.

Gli uditori

  Anche quest’anno saranno presenti gli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza che si preparano all’esame da magistrato: seguono i casi e intervengono con osservazioni giuridiche. Nelle cause che coinvolgono minori, è prevista la figura dell’avvocato-curatore, che relaziona al giudice sulle condizioni dei ragazzi al centro della controversia.

"Forum": la storia

  La prima puntata di Forum è andata in onda il 29 settembre 1985, su Canale 5: a condurlo era Catherine Spaak, con il giudice Santi Licheri. Negli anni successivi, da settimanale Forum diventa quotidiano, spostandosi più volte di fascia oraria. Da quel momento, si rende necessario coinvolgere altri giudici: tra questi Tina Lagostena Bassi e Maretta Scoca, Italo Ormanni e Ferdinando Imposimato. La conduttrice era Rita Dalla Chiesa. Successivamente è subentrata Paola Perego, poi è tornata Rita Dalla Chiesa e, infine, è arrivata Barbara Palombelli. Dopo 23 anni su Canale 5, Forum passa e raddoppia su Retequattro, con la nascita dello Sportello di Forum. Nel corso degli anni, varie le edizioni serali, con partecipazione di personaggi noti, sia come contendenti sia come avvocati difensori.

Sullo stesso tema