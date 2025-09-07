Al via la nuova edizione di "Forum" con Barbara Palombelli

La prima puntata di Forum è andata in onda il 29 settembre 1985, su Canale 5: a condurlo era Catherine Spaak, con il giudice Santi Licheri. Negli anni successivi, da settimanale Forum diventa quotidiano, spostandosi più volte di fascia oraria. Da quel momento, si rende necessario coinvolgere altri giudici: tra questi Tina Lagostena Bassi e Maretta Scoca, Italo Ormanni e Ferdinando Imposimato. La conduttrice era Rita Dalla Chiesa. Successivamente è subentrata Paola Perego, poi è tornata Rita Dalla Chiesa e, infine, è arrivata Barbara Palombelli. Dopo 23 anni su Canale 5, Forum passa e raddoppia su Retequattro, con la nascita dello Sportello di Forum. Nel corso degli anni, varie le edizioni serali, con partecipazione di personaggi noti, sia come contendenti sia come avvocati difensori.