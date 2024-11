"Forum" segna il record stagionale

"Forum non smette mai di stupire - dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - per la sua capacità di attrazione sul pubblico e per il suo valore nella programmazione di Canale 5. Lo conferma il nuovo record di ascolti, che è da attribuire a Barbara Palombelli, il cui impegno arricchisce un programma storico e molto amato, e alla grande professionalità della squadra autoriale e produttiva. Per l’ammiraglia Mediaset, “Forum” è e resta un gioiello del palinsesto".