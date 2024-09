Le storie di "Forum" arrivano anche in edicola con "Forum Magazine"

In occasione della 40esima stagione, dal 14 settembre con cadenza mensile, sarà disponibile in edicola la rivista di "Forum" (edita da Fivestore). Elemento centrale le storie legate alle celebrità del momento o a persone comuni. Vicende che raccontano i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana di tutti: dalle problematiche condominiali alla malasanità, dalle questioni di famiglia ai conflitti sul posto di lavoro. Ma "Forum Magazine" è soprattutto di grande utilità per tutti i lettori: a margine di ogni articolo viene riportato cosa dice la legge in proposito, grazie alla spiegazione semplice e immediata delle norme in vigore e al parere di avvocati professionisti che consigliano come agire per far valere i propri diritti.