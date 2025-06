A Barbara Palombelli il Premio Internazionale di Giornalismo Civile

“Nel mondo del giornalismo contemporaneo, e in particolare di quello televisivo, non sono molte le figure che si sottraggono alla tentazione di seguire la corrente della facile popolarità nel soddisfare gli umori delle masse", si legge nella motivazione ufficiale che accompagna il premio. "Barbara Palombelli rappresenta una delle più felici eccezioni, essendo il suo stile giornalistico da sempre caratterizzato da misura, garbo, capacità di approfondimento dei temi, tensione ad allargare l’area della comunicazione alla più vasta platea di lettori o ascoltatori. È una professionalità costruita non solo grazie a una lunga esperienza presso prestigiose testate, ma frutto di ciò che si costruisce nel tempo attraverso un processo interiore e si chiama semplicemente cultura".