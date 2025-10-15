Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano il loro nuovo show su Canale 5: "Ci divertiremo"

Con emozione, i due hanno guardato le clip preparate da Silvia Toffanin, in cui scorrono le immagini degli spettacoli passati. "Il bello è che era tutto improvvisato", ride Vanessa Incontrada ricordando quei momenti. "Vanessa Incontrada è nata incartata", scherza Gigi D'Alessio. "E questa è solo la premessa di quello che vedremo su Canale 5 perché sarete insieme in uno show, Gigi e Vanessa insieme", sottolinea a quel punto Silvia Toffanin. Lo spettacolo che stanno preparando inizia quindi sotto i migliori auspici. "Io a lei ho detto: 'Tu non leggere il copione, non studiare, perché è la cosa migliore'", dice Gigi D'Alessio. I due amici promettono di portare su Canale 5 tutto il divertimento di cui sono capaci.