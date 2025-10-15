Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano il loro nuovo show su Canale 5: "Ci divertiremo"

I due amici ospiti di Silvia Toffanin nella prima puntata di "This is me"
© Da video
"Ci divertiremo, canteremo, ci saranno tanti ospiti che verranno a trovare amici. Sarà una casa aperta per tutti coloro che vorranno venire". Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, ospiti a "This is me", presentano il loro nuovo show, prossimamente in onda su Canale 5. I due amici si sono ritrovati per riportare sul palco tutto il loro estro e la loro simpatia, celebrando un legame di amicizia di lunga data.
"Siamo simili, affettuosi e 'normali'". Gigi D'Alessio parla così del suo rapporto con l'attrice e showgirl, per la quale spende parole di grande affetto. "Lei è proprio una donna da preservare, perché al di là della grandissima artista che è, ma questo lo sappiamo tutti, è una donna meravigliosa". E Vanessa Incontrada non può che accogliere con emozione le parole del suo amico. "Noi ci siamo conosciuti anni fa e ci siamo subito trovati, legati - racconta-, è nata questa amicizia così leale, così profonda, così rispettosa che non sempre succede in questo mondo, no? In questo lavoro. Quindi, io ce l'ho nel mio cuore Gigi, sempre".
Con emozione, i due hanno guardato le clip preparate da Silvia Toffanin, in cui scorrono le immagini degli spettacoli passati. "Il bello è che era tutto improvvisato", ride Vanessa Incontrada ricordando quei momenti. "Vanessa Incontrada è nata incartata", scherza Gigi D'Alessio. "E questa è solo la premessa di quello che vedremo su Canale 5 perché sarete insieme in uno show, Gigi e Vanessa insieme", sottolinea a quel punto Silvia Toffanin. Lo spettacolo che stanno preparando inizia quindi sotto i migliori auspici. "Io a lei ho detto: 'Tu non leggere il copione, non studiare, perché è la cosa migliore'", dice Gigi D'Alessio. I due amici promettono di portare su Canale 5 tutto il divertimento di cui sono capaci.