Milano-Cortina 2026, tv tedesca: "Criminalità organizzata vuole sfruttare le Olimpiadi"

Secondo la rete televisiva tedesca "N-tv" "la criminalità organizzata italiana sta tentando di sfruttare le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 per concludere grandi affari". "Nonostante le rigide normative richieste per partecipare alle gare d'appalto e i controlli periodici e rigorosi la criminalità organizzata continua a riuscire a eludere le normative - dice il media tedesco -. Secondo il sito web del ministero dell'Interno, solo nelle ultime settimane sono state ispezionate 57 aziende in Trentino. La conclusione positiva, tuttavia, è che controlli meticolosi stanno sempre più rivelando questi tentativi".