Effetto Milano-Cortina sul turismo di montagna: ecco perché adesso vale 5,3 miliardi di euro

Il piano delle opere legate a Milano-Cortina 2026 ha previsto 98 interventi complessivi tra impianti sportivi e infrastrutture di trasporto, per un valore di 3,4 miliardi di euro. Ma il vero impatto va oltre i cantieri: queste opere hanno accelerato progetti che altrimenti avrebbero richiesto decenni. Nuove strade, collegamenti ferroviari potenziati, impianti di risalita modernizzati.



Secondo le stime Isnart e Unioncamere, il 2026 porterà 513mila arrivi nelle aree olimpiche, 1,8 milioni di presenze e 281 milioni di euro di spesa turistica diretta. Le ricadute economiche complessive, considerando lavori e indotto, raggiungono i 5,3 miliardi di euro. L'occupazione ne ha beneficiato subito: tra il 2023 e il 2025 sono stati creati oltre 4.500 posti di lavoro diretti nell'organizzazione dei Giochi, più migliaia di posizioni stagionali nei settori edilizia, hospitality e servizi turistici.