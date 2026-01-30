Effetto Olimpiadi: sei milioni di italiani scelgono le vacanze sulla neve

Il 44,2% degli intervistati si aspetta un'offerta di servizi, eventi e infrastrutture migliore in occasione del periodo olimpico, il 35,1% invariato. Gli italiani considerano l'evento a cinque cerchi uno strumento di promozione turistica del nostro Paese in generale (94%) e, in particolare, delle destinazioni montane sia verso i turisti italiani (94,9%) che stranieri (88,6%). L'81% dei nostri connazionali ritiene che le località coinvolte siano adeguate a gestire un evento di tale portata in termini di accoglienza e organizzazione. Durante il periodo dei giochi i prezzi alti sono il principale motivo (64,6%) per evitare una vacanza sulla neve nelle località olimpiche. Il 42,8% si fa frenare dall'eccessiva affluenza di persone e il 33,8% dal traffico e dalle difficoltà negli spostamenti. La metà degli italiani (50,7%) considera le Olimpiadi di Milano Cortina un'opportunità per la vacanza sulla neve e solo il 26,6% ci vede un limite.