Venezia: il Carnevale celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina

A Venezia il Carnevale si trasforma in arte e quest’anno porta la città addirittura sull’Olimpo. Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, la festa celebra infatti l'anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con un'edizione speciale dedicata al tema "Olympus – Alle origini del gioco", un grande racconto collettivo nel quale si intrecciano mito, storia, arte e sport. Il gioco torna a essere il centro animatore della manifestazione, come origine della festa, della competizione e della comunità. Il richiamo alla mitologia è evidente, con un rimando all’armonia tra corpo e mente, ma nello stesso tempo il tema rimanda alla Venezia dei secoli passati, quando il Carnevale era un grande palcoscenico di competizioni, spettacoli acrobatici e prove di abilità collettiva, simile a quello che anima lo spirito delle Olimpiadi moderne.