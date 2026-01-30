Venezia: il Carnevale celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina

© Ufficio stampa
Prende il via sabato 31 gennaio la grande kermesse della Serenissima
Il Carnevale più famoso al mondo prende il via sabato 31 gennaio a partire dalle ore 17 in piazza San Marco con il “Gran Ballo con Bridgerton”, il primo grande appuntamento che introduce il pubblico nell'atmosfera dell'edizione 2026. Il giorno successivo, domenica 1° febbraio, si entra nel vivo della tradizione con la Festa Veneziana e con il suggestivo corteo sull'acqua lungo il Canal Grande, che apre ufficialmente la programmazione storica e tradizionale della kermesse. Gli eventi continueranno fino a martedì 17 febbraio.
A Venezia il Carnevale si trasforma in arte e quest’anno porta la città addirittura sull’Olimpo. Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, la festa celebra infatti l'anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con un'edizione speciale dedicata al tema "Olympus – Alle origini del gioco", un grande racconto collettivo nel quale si intrecciano mito, storia, arte e sport. Il gioco torna a essere il centro animatore della manifestazione, come origine della festa, della competizione e della comunità. Il richiamo alla mitologia è evidente, con un rimando all’armonia tra corpo e mente, ma nello stesso tempo il tema rimanda alla Venezia dei secoli passati, quando il Carnevale era un grande palcoscenico di competizioni, spettacoli acrobatici e prove di abilità collettiva, simile a quello che anima lo spirito delle Olimpiadi moderne.
Nel primo fine settimana di festeggiamenti, domenica 1° febbraio il programma prevede l’apertura ufficiale del Carnevale, con la Festa Veneziana e il Corteo sull’acqua, il cui momento culminante è rappresentato dallo Scoppio della Pantegana sotto il Ponte di Rialto, momento iniziale del Carnevale. Sempre domenica, il programma prevede l’inizio delle manifestazioni sul palco centrale di Piazza San Marco, cuore pulsante della manifestazione; ci sono anche le sfilate delle maschere più belle, capaci di attirare centinaia di visitatori, insieme a un'anteprima degli spettacoli diffusi che animeranno Venezia e Mestre durante tutto il periodo carnevalesco. Sempre domenica, a Dese, inizia la carrellata dei carri allegorici, che porta la festa nei quartieri della terraferma: la festa prende il via alle ore 14.30 con il ritrovo in via delle Garzette, luogo di partenza di un carro dedicato al “Giardino dell’Eden”, accompagnato da un centinaio di figuranti. Dopo aver percorso via Altinia, la sfilata si conclude intorno alle ore 16.30 nel piazzale della chiesa, dove sono previste attività di animazione e stand ristoro.
La selezione delle Marie, le giovani donne ambasciatrici della tradizione veneziana che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione. è anticipata a sabato 31 gennaio presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista.
Il weekend inaugurale è anche l’occasione per trasformare Venezia e Mestre in una grande agorà contemporanea con l’anteprima del Venice Carnival Street Show – “Olympus! Una grande agorà di giochi!”: sono in programma viaggi in musica, la tradizionale sfilata-concorso della Maschera più bella, giocolieri “di emozioni”, danze e acrobazie aeree, numeri in equilibrio su monociclo, giochi in legno ispirati alla tradizione popolare e rivisitati in chiave contemporanea, concerti, spettacoli. Sono inoltre aperte le piste di pattinaggio su ghiaccio in campo San Polo, a Marghera in Piazza Mercato e a Mestre in piazza Ferretto.
Per tutta la durata della manifestazione, il Venice Carnival Street Show anima calli e piazze di Venezia, Mestre e delle isole, portando la festa in ogni angolo della città, da Dese a Chirignago, da Pellestrina al Lido, da Marghera a Burano, Campalto, Mestre e Zelarino – in un abbraccio festoso tra centro storico e terraferma.
Il programma degli appuntamenti è a disposizione, aggiornato in tempo reale, sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia: https://carnevale.venezia.it/