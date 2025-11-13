Trentino, appuntamenti sfiziosi aspettando le Olimpiadi

LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI – Dal 5 all’8 dicembre, in occasione del Ponte dell’Immacolata, il suggestivo borgo di Santa Massenza, in Valle dei Laghi, apre le porte ad appassionati e visitatori per celebrare la grappa artigianale trentina. Santa Massenza è un piccolo borgo con poco più di cento abitanti, nel quale continuano a operare cinque distillerie artigianali a conduzione familiare, attive su una piccola porzione di territorio: sono l’eredità di un’esperienza che negli anni ’80 contava ben tredici distillerie e che oggi rappresenta un patrimonio storico e culturale di grande valore, custodito e tramandato di generazione in generazione. Alle degustazioni si accompagnano le performance itineranti della Compagnia Teatrale Koinè, che trasformano il paese in un palcoscenico diffuso. Sono in programma due spettacoli al giorno, in cui gli spettatori, dotati di cuffie radio e guidati dal conduttore Patrizio Roversi, suddivisi in cinque gruppi di una quarantina di spettatori ciascuno (in totale 200 partecipanti): a ogni replica i gruppetti di persone vengono accompagnati di distilleria in distilleria: e a ogni tappa assistono a un episodio dello spettacolo che intreccia racconto teatrale, saper fare distillatorio e degustazioni in un percorso immersivo di forte impatto.