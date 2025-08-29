Venezia: i luoghi in cui ammirarla dall’alto

I giorni del Festival del cinema di Venezia non sono i migliori per scoprire la città, dato l’elevato numero di turisti che affluisce e si concentra in Laguna in occasione della manifestazione. Se però siamo cinefili devoti, ci troviamo in Laguna e desideriamo una pausa a passaggio per la città tra una proiezione e l’altra, ammirala dall’alto ci offrirà un punto di vista inconsueto. Servirà naturalmente un po’ di pazienza perché Venezia, nei giorni del Festival, è letteralmente presa d’assalto dai turisti. La buona notizia è che non è richiesto alcun contributo d’accesso: il ticket di ingresso ha terminano a fine luglio la sua fase di sperimentazione e non è al momento attivo: per entrare a Venezia nel mese di settembre non occorre dunque pagare nulla, se non il biglietto previsto normalmente per musei, chiese e luoghi di particolare interesse. Ecco allora dove recarsi per ammirare la città come se fossimo uccelli.