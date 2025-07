Venezia: a spasso nei luoghi delle nozze di Jeff Bezos

ARSENALE - Infime, eccoci alla location del grande party di nozze, ultima tappa del nostro itinerario veneziano sulle tracce del matrimonio Bezos-Sanchez. L'arsenale di Venezia era in passato uno dei luoghi più importanti della città: qui, infatti, la Repubblica di Venezia durante il Medioevo e il Rinascimento costruiva, conservava e riparava le galee, ossia le navi da guerra tipiche del Mediterraneo. Oggi questa area è molto diversa da come era in passato: dopo l’annessione di Venezia al Regno di Italia nel 1866, l’arsenale venne usato come base navale operativa, il che ha comportato la distruzione di molte delle strutture originali. Una parte dell'area è utilizzata ancora oggi dalla Marina Militare Italiana ed è quindi chiusa agli accessi. Il resto ospita il Museo Navale ed è uno spazio espositivo, sede anche della Biennale di Venezia, e ambienti utilizzati per eventi privati. Probabilmente, da oggi in poi, diventerà anche una location perfetta come giusto sfondo per le storie d'amore.