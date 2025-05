Lago di Garda glam, fra case museo e ristoranti stellati

DA GOETHE A LEONARDO DICAPRIO - Sorta di piccolo e incantevole mare con clima e vegetazione mediterranei, incastonato fra le ultime propaggini delle Alpi e la pianura padana, il Garda è il più esteso lago d’Italia e, in fatto di bellezza e glam, non teme nessun confronto. Fin dalla seconda metà del Settecento incantò poeti, scrittori, personalità dell’arte e della cultura quali Goethe, Ugo Foscolo, Lord Byron, Giosuè Carducci, James Joyce, David Herbert Lawrence, Ezra Pound, Franz Kafka e, venendo ai giorni nostri, continua ad attirare celebrities come Leonardo DiCaprio. Sulle sue rive si alternano incantevoli cittadine piene di vita (come Sirmione con le Terme, il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo, Desenzano, Salò, Gardone Riviera dove sorge il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, Limone) e piccoli borghi, castelli e ville Liberty. Una fitta rete di piste ciclabili si snoda dalle rive all’entroterra e innumerevoli sono i tracciati per passeggiate e trekking.



LIMONAIE E GIARDINI - Straordinaria la vegetazione mediterranea del Garda, lussureggiante di olivi, limoni, palme, cipressi, oleandri, viti, aranci e di assoluta qualità i prodotti che ne derivano e per i quali il lago è noto a livello internazionale, ad iniziare da olio e vino. Alle suggestioni del mare il Garda unisce il fascino della montagna e della natura intatta del suo entroterra, protetta per larghi tratti da parchi e riserve. Uniche al mondo nel loro genere, sono le limonaie dell’Alto Garda (il punto più settentrionale del globo dove si coltivano i limoni) chiamate “giardini d'agrumi” per la loro bellezza. Ammirate da Goethe, sono il tratto distintivo del paesaggio dell’Alto Garda, da dove fin dal 1700 si esportavano limoni in tutt’Europa. La più grande, in funzione e aperta al pubblico, è la Pra de la fam a Tignale. Visite guidate e degustazioni di prodotti realizzati con agrumi sono proposte anche alle limonaie del Castel a Limone sul Garda e La Malora di Gargnano. Stupendi parchi punteggiano le rive del Garda, come quelli della Rocca di Lonato, dell’Isola del Garda che ne abbracciano la villa in stile neogotico veneziano, i giardini all’italiana di Villa Bettoni a Gargnano con scalinate, statue, fontane e i resti dell’antica limonaia. A Gardone Riviera imperdibile la visita ai 10 ettari del Parco del Vittoriale (straordinario intreccio di giardini ed edifici dove si trovano fra l’altro la prua della Nave Puglia e il Mausoleo del Vate) e al Giardino Botanico André Heller, un romantico Eden creato per volontà dell’artista multimediale austriaco Andrè Heller: fra oltre 3000 piante e fiori che ricreano diversi ambienti (dall’alpino al giapponese), giochi d’acqua, laghetti di ninfee collegati tra loro da un intreccio di sentieri punteggiati da angoli dove è possibile sedersi e godersi la natura, sono collocate opere di grandi artisti, fra cui Roy Lichtenstein, Keith Haring, Erwin Novak.



FRA VILLE ROMANE E CASTELLI - Le rive del Garda sono punteggiate da caratteristici borghi, castelli, ville Liberty e incantevoli cittadine, quali Sirmione, Desenzano, Lonato del Garda, Salò, Gardone Riviera, Limone sul Garda. Straordinaria la serie di suoi tesori d’arte e storia, dai resti delle Grotte di Catullo a Sirmione (che si estendono per oltre 2 ettari e sono l’esempio più grandioso di villa romana finora riportata alla luce nel Nord Italia) a quelli delle ville romane di Desenzano e Toscolano, dai castelli di Padenghe e Moniga a quello Scaligero di Sirmione che pare sorgere dall’acqua, dai musei (come quello Archeologico di Desenzano e il MuSa di Salò) alle pievi romaniche di Maderno, Sirmione e Padenghe e a venerati luoghi di culto come i panoramicissimi Santuario di Montecastello ed Eremo di San Valentino a Gargnano o l’Abbazia di Maguzzano a Lonato.



LE CASE MUSEO - Di straordinario fascino le Case Museo che fanno fare un tuffo indietro nel tempo, come il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, eretto nel 1921 dal Vate Gabriele d’Annunzio, che qui trascorse i suoi ultimi 17 anni di vita, ed più visitati d’Italia. È uno stupefacente complesso di edifici, vie, piazze immerso in stupendo parco di 10 ettari, con un panoramicissimo anfiteatro all’aperto, simbolo e memoria della “vita inimitabile” del poeta e delle sue imprese durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale ospita interessanti mostre ed eventi. Questa estate, torna dal 27 giugno al 29 luglio Tener-a-mente, il festival di musica e cultura che vedrà esibirsi affermate star internazionali della musica e mitici esponenti del cantautorato italiano (tra i primi nomi annunciati, Anastacia, Mika, Marcus King, Vinicio Capossela, Antonello Venditti). Fino al 7 settembre, è inoltre in calendario “Nel segno”, mostra a cura di Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang, in cui sono esposte opere su carta dal XVII al XXI secolo, testimonianze antiche e contemporanee sul tema del segno, con disegni a matita, a carboncino, a china e opere realizzate con la tecnica dell’incisione. Un viaggio nel tempo che attraversa i secoli, esplorando le diverse declinazioni del segno sulla carta, anche attraverso opere di piccole dimensioni. A Lonato del Garda, la Casa del Podestà è fra le più belle case- museo del Nord Italia. Rimasta intatta con antichi arredi e opere d’arte, fu voluta all’inizio del ‘900 dal senatore Ugo Da Como, che fece radicalmente restaurare la quattrocentesca Casa del Podestà veneto. Si visitano oltre 20 ambienti ricchi di migliaia di dipinti, arredi lignei, sculture, maioliche, e la Biblioteca (fra quelle private più importanti in Italia) con oltre 52.000 libri tra il XII e il XIX secolo, con rarità bibliografiche fra cui 48 lettere autografe del Foscolo. La Casa del Podestà fa parte del complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como, che comprende anche la Rocca Visconteo Veneta, fra le più imponenti fortificazioni lombarde, Monumento Nazionale, da cui si gode un panorama ineguagliabile sul lago. Qui, dal 6 giugno al 31 agosto, si potrà ammirare la straordinaria mostra “Kenro Izu - Luoghi dell’anima”, viaggio nei luoghi sacri del mondo, dal Tibet all’Egitto, visti attraverso l’obiettivo e la profonda sensibilità del noto e raffinato fotografo giapponese. Curata da Filippo l’esposizione presenta 55 appartenenti alle serie “Sacred Places 1& 2”, “Eternal Light”, “Bhutan Sacred Within”, “India Prayer Echoes”, “Angkor”, “Laos Charity” e “Fuzhou - Forgotten Land”, in un affascinante e coinvolgente percorso nella fotografia di viaggio, attraverso i luoghi dell’anima. Tutte le fotografie - realizzate in analogico con il banco ottico e stampate ai pigmenti e al platino- raccontano nel loro insieme un viaggio spirituale e introspettivo per immergersi e capire culture differenti ed entrare in sintonia con esse.