Garda, Iseo e Idro: tre laghi, tre differenti modi di vivere la vacanza

IL GLAMOUR DEL LAGO DI GARDA - Con i suoi 370 km quadrati di superficie, il Garda è il più grande lago d’Italia. Una sorta di piccolo mare, incastonato fra le ultime propaggini delle Alpi e la pianura padana. La sua atmosfera glamour, il suo fascino senza tempo mixato a un ricchissimo caleidoscopio di proposte sportive e di vita attiva, divertimenti e attività per grandi e piccoli, ne fanno una delle destinazioni italiane più amate dai turisti. Sulla sponda bresciana, le sue rive, baciate da un clima mite e mediterraneo, sono punteggiate da stupende spiagge sia libere che attrezzate, caratteristici borghi e incantevoli cittadine (quali Sirmione, Desenzano, Salò, Gardone Riviera, Limone sul Garda) e da una straordinaria serie di tesori d’arte e storia, dai resti delle ville romane di Sirmione (le famose Grotte di Catullo) al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, dalla Rocca di Manerba al complesso monumentale della Rocca di Lonato con la Casa Museo del Podestà. Straordinaria la sua vegetazione mediterranea, lussureggiante di olivi, limoni, palme, cipressi, oleandri, viti, aranci e di assoluta qualità i prodotti che ne derivano e per i quali il Garda è noto a livello internazionale, ad iniziare da olio e vino. Alle suggestioni del mare il Garda unisce il fascino della montagna e della natura intatta dell’entroterra, protetto per larghi tratti da parchi e riserve, ideali per attività outdoor. La sua bellezza e la sua connaturata ospitalità hanno portato sulle sue rive poeti, scrittori, personalità dell’arte e della cultura, nobili e teste coronate, quali Goethe, James Joyce, Franz Kafka e, venendo a tempi più recenti, celebrities come Leonardo DiCaprio. Emblematico è il caso del poeta Gabriele D'Annunzio, che trascorse i suoi ultimi 17 anni di vita al Vittoriale degli Italiani, la straordinaria dimora che si fece costruire a Gardone Riviera, ora divenuta uno dei musei più frequentati d’Italia.



IL ROMANTICO FASCINO DEL LAGO D’ISEO - È noto in tutto il mondo come il Lago di Christo, da quando, nell’estate 2016, il celeberrimo artista l’ha scelto per la sua l’installazione “The Floating Piers”: una passerella lunga 3 km, in grado di unire in larghezza le due sponde del lago, grazie 200 mila cubi di polietilene ricoperti di tessuto giallo dalia, che per due settimane ha collegato la cittadina di Sulzano con Monte Isola e l’isoletta di San Paolo. Così il fascino romantico del lago e l’unicità di Monte Isola, la più alta isola lacustre d’Europa e la più grande di tutta l’Europa centro-meridionale (che - con i suoi piccoli borghi - vale la pena di esplorare, rigorosamente a piedi, perché vi sono vietati i veicoli), sono stati scoperti e apprezzati da visitatori giunti da ogni angolo del mondo. Pescosissimo a conferma della purezza delle sue acque (che raggiungono i 251 metri di profondità), il lago - su cui spira una brezza costante - è l’ideale per chi ama la vela e il windsurf, il parapendio e il deltaplano, ma anche per chi da una vacanza chiede sport, relax e natura intatta. Moltissimi, e per tutte le esigenze, i percorsi per passeggiate e bike. Natura e servizi sono complementari: hotel di charme e piccole pensioni, tradizione gastronomica, atmosfera familiare e discreta. Poco oltre, verso la Franciacorta, trovano spazio campi da golf, vigneti da cui proviene l’omonimo e prestigioso vino, re italiano fra i vini rifermentati in bottiglia, e il fascino romantico del Monastero di San Pietro in Lamosa, affacciato sulla riserva naturale delle Torbiere, che ci riporta alle atmosfere dell’Anno Mille.



IL LAGO D’IDRO, FRA SPORT E PLEIN AIR - Situato a 368 metri sul livello del mare, il lago d’Idro è il più alto tra i laghi prealpini lombardi e rappresenta la meta ideale per gli amanti della tranquillità, del relax e degli sport estremi. Un luogo ideale per le vacanze della prossima estate, improntate a natura e plein air, vita attiva e movimento all’aria aperta. Con in più il valore impagabile dell’autenticità di un luogo che ha mantenuto tradizioni, stili di vita, prodotti gustosi e genuini, che condivide con semplicità con gli ospiti, per un’esperienza che arricchisce il soggiorno. Incastonato fra le montagne della Valle Sabbia e le Prealpi, si trova al confine con il Trentino, ed è accarezzato da un vento costante che permette di praticare vela, surf e kitesurf. Non solo sport acquatici: qui si possono trovare numerosi campeggi molto ben attrezzati anche per il glamping, e posti incantevoli per chi ama la vita all’aria aperta, la pesca e le lunghe passeggiate nel verde. Le montagne che lo circondano sono inoltre la palestra ideale per gli amanti di mountain bike, ferrate sulla roccia, parapendio, canyoning e attività all’insegna della dinamicità e del divertimento.