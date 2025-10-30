Itinerari: case-museo, castelli e borghi gioiello a due passi da Brescia

I “MAGNIFICI CINQUE": I BORGHI GIOIELLO DA SCOPRIRE E VISITARE - In questa zona si trovano alcuni tra i borghi più belli d'Italia: tra questi, Bagolino, Bienno, Gardone Riviera, Monte Isola, Tremosine. Sono piccoli centri con meno di 2.000 abitanti che hanno saputo proteggere e conservare la loro bellezza, e capaci di regalare grande atmosfera. Sono luoghi di buon vivere, nei quali si possono compiere esperienze uniche. A Bagolino in Val Sabbia, ad esempio, si assaggia il Bagòss, pregiatissimo formaggio di malga allo zafferano, oppure si partecipa a uno dei più antichi e suggestivi carnevali delle Alpi. A Bienno, borgo medievale della Valle Camonica, magli e fucine raccontano l'antica arte della lavorazione del ferro. Gardone Riviera, invece, è la “città giardino” del lago di Garda in cui si trovano il "Vittoriale degli Italiani", dimora di Gabriele D'Annunzio, e il Giardino Botanico Fondazione Andrè Heller, creato dall’artista multimediale austriaco Andrè Heller. Tremosine, adagiata su un altopiano a strapiombo sul lago di Garda, è luogo di incontro di atmosfere alpine e mediterranee. Monte Isola, sul Lago d'Iseo, è l’isola lacustre abitata più grande d’Europa: è una vera e propria montagna alta oltre 600 m di altitudine ed è un piccolo microcosmo di quiete e di autenticità che si esplora solo a piedi, in bici o con piccoli bus pubblici. Accanto queste a questi “Magnifici Cinque”, in provincia di Brescia, sorgono decine di altri incantevoli borghi ancora risparmiati dai flussi turistici di massa, pronti ad accogliere i visitatori con la loro autenticità, le loro tradizioni, i loro prodotti e piatti tipici.