Distretto dei Laghi dell’Alto Piemonte: i borghi dell’entroterra

LAGHI SOSPRENDENTI - Il Lago Maggiore, la Dolce Vita: grazie a gioielli unici quali le Isole Borromee e i giardini botanici fu fonte d’ispirazione per letterati, artisti e musicisti di tutta Europa che ne fecero una meta prediletta del Grand Tour. Il Lago d’Orta, romanticismo e spiritualità: uno scrigno di natura, arte e fede. Il Lago di Mergozzo: un angolo di pace che nei secoli ha saputo donare il suo splendido marmo alla grande opera del Duomo di Milano. Le Valli dell’Ossola, tra le Alpi: una montagna da vivere tutto l’anno con escursioni per grandi e piccoli e gioie del gusto, dove non mancano tesori nascosti che aspettano solo di essere scoperti.



BORGHI ARANCIONE - Scoprite i borghi “Bandiera Arancione” sul Lago Maggiore: Arona, Cannero Riviera, Cannobio e - novità 2024 - Trarego Viggiona. Sul Lago d’Orta con Orta San Giulio. Mergozzo sull’omonimo lago ed infine Vogogna, Macugnaga, Santa Maria Maggiore e Malesco tra le Valli dell’Ossola. Non solo, perché Orta San Giulio, perla del Lago d’Orta, e la medievale Vogogna in Bassa Ossola sono anche tra i “Borghi più Belli d'Italia”. Due marchi questi, sinonimo di tutela e valorizzazione dell’importante patrimonio storico, culturale e ambientale di queste località. Domodossola è “Borgo della Cultura”: mille anni da raccontare nel capoluogo ossolano.