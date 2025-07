Val Mivola, gioiello delle Marche alle spalle di Senigallia

IL PAESAGGIO AGRESTE E IL LAVANDETO - Dall'altro di Corinaldo si gode uno stupendo panorama a 360° sulla campagna e sui colli circostanti. Lo si scorge da scorci improvvisi fra le case, da alcuni tratti delle mura su cui si può salire, dalla terrazza sotto gli ampli ed ombreggiati portici del Municipio. In questo periodo, la vista è ancora più affascinante perché si scorge anche un vasto campo di lavanda che si trova alle pendici del Borgo di Corinaldo. Sono quasi cinque ettari di profumati filari che colorano la valle di inedite sfumature con il delicato lilla che, illuminato dal sole, si tinge di viola. Per chi volesse vistarlo, il lavandeto (un profumato pezzo di Provenza trapiantato nelle Marche) è aperto tutto il giorno fino al 20 luglio.



MUSEO NORI DE’ NOBILI, FRA I POCHI AL MONDO INTERAMENTE DEDICATI A UNA DONNA - Un vero tesoro nascosto da scoprire in Val Nivola è lo straordinario Museo Nori De’ Nobili, che ospita l’intera collezione di opere dell’artista novecentesca a cui è dedicato e il Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee che propone mostre di arte contemporanea. Si trova a Ripe, uno dei tre borghi che costituiscono il Comune di Trecastelli, ed è uno dei pochissimi musei al mondo dedicato interamente ad una figura femminile. Ospitato a Villino Romualdo, un edificio della seconda metà dell’Ottocento, il museo espone circa 70 dipinti, che mostrano in successione cronologica il percorso artistico della pittrice marchigiana Nori De’ Nobili (1902-1968) e ne raccontano la contrastata esistenza, e conserva l’archivio storico delle sue opere. Solo negli ultimi decenni la figura di Nori De’Nobili, che ha attraversato il secolo scorso con uno sguardo profondamente personale e innovativo, è stata riscoperta dalla critica e valorizzata come una delle più autentiche testimoni dell’arte femminile del Novecento italiano.



FRA LE PIÙ INTERESSANTI PITTRICI DEL’900 - La sua opera si distingue per una cifra stilistica unica: un’intensa ricerca introspettiva, quasi diaristica, attraverso la quale esplora la propria identità e il mondo femminile. Nonostante il talento, Nori attraversò lunghi periodi di isolamento e sofferenza personale, fu per moltissimi anni ricoverata in ospedali psichiatrici, dove continuò a dipingere ogni giorno. I suoi dipinti sono spesso caratterizzati da figure femminili enigmatiche, volti sospesi tra sogno e realtà, e atmosfere cariche di poesia malinconica. I colori, talvolta tenui e trasparenti, talvolta accesi, accompagnano una pennellata vibrante che restituisce emozioni e stati d’animo fragili, ma profondi. Nei suoi innumerevoli autoritratti, in particolare, si legge una tensione costante tra il desiderio di essere e la difficoltà di esprimersi in un mondo spesso dominato da voci maschili. Instancabile viaggiatrice onirica, si rappresenta in modi sempre differenti. Particolarmente simbolico e coinvolgente l’ultimo quadro, il più piccolo della collezione, intitolato “L’anima di Nori che sale in cielo”: una figura esile, dipinta di rosso sangue, che si assottiglia per toccare il cielo, simbolo della condizione della pittrice che, nonostante le sue fragilità, continuò a dipingere come estremo gesto di ricerca verso ciò che era lontano, espressione stessa del senso dell’arte. L’eredità di Nori de’ Nobili, assolutamente attuale, vive nella capacità di raccontare, attraverso l’arte, la complessità dell’esistenza e della sensibilità femminile e la sua voce silenziosa, ma potente, continua a ispirare chi cerca nell’arte verità e autenticità.



IL CENTRO STUDI SULLA DONNA NELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE - Il Centro Studi, oltre ad ospitare donazioni di opere di artiste contemporanee italiane e straniere, ha l’obiettivo di approfondire la ricerca artistica contemporanea della donna, e promuove perciò un’intensa attività culturale con importanti esposizioni di artiste e artisti contemporanei. Questa estate, fino al 15 settembre, ospiterà la mostra “Memè Olivi-La linea infinita” a cura di Stefano Schiavoni e Simona Zava, una retrospettiva dedicata alla famosa maestra nell'arte dell'incisione e raffinata illustratrice (Senigallia 1922 – Roma, 2019).La mostra è arricchita dalla presenza di opere della nipote Amélie Barnathan, giovane artista che vive e lavora a Londra, il cui immaginario visionario e simbolico dialoga con l’eredità familiare, creando un ponte generazionale tra passato e presente.



Per maggiori informazioni: www.valmivola.com