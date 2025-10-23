Val Senales: sci, trekking, relax e sapori tra i monti della mummia Oetzi

SCI SENZA CONFINI – La stagione del comprensorio dell’Alpin Arena Senales inizia, in quota, il 19 settembre e si concluderà il 10 maggio 2026. Dal 29 novembre saranno aperte anche le piste fino a valle e attorno a Maso Corto, per un totale di 42 km e 11 impianti. Grazie alle sue piste ampie e panoramiche, che offrono tutto lo spazio per sciare in libertà, il comprensorio è un vero paradiso per gli sciatori di ogni livello, compresi i campioni di sci alpino che vengono ad allenarsi qui nel periodo autunnale. La ski area si estende tra i 2.011 e i 3.212 metri di altitudine: questa quota elevata garantisce quindi un ottimo innevamento fin dall’inizio dell’inverno. I più esperti possono mettersi alla prova sulla spettacolare pista Leo Gurschler, ripida ed emozionante, mentre i principianti e gli sciatori meno esperti trovano numerose piste con le condizioni ideali per migliorare la tecnica o imparare in totale sicurezza. Ogni pista, dalle più semplici alle più impegnative, permette comunque di godere lo splendido panorama sulle montagne, con la sensazione di libertà che accompagna ogni movimento sugli sci. Se invece, allo sci tradizionale e allo snowboard si preferiscono lo sci di fondo, le escursioni o le ciaspolate in neve fresca, il posto giusto è tra Maso Corto e il ghiacciaio, in un’area con 1.200 metri di dislivello nella quale si possono svolgere moltissime attività. Ci sono, ad esempio, due piste di sci di fondo, di cui una lunga circa 5 km a quasi 3.000 metri di altitudine sul ghiacciaio, ideale per gli allenamenti autunnali e scelta spesso dalle squadre nazionali in vista della imminente stagione di gare. La seconda si trova a Lazaun, presso la stazione a monte della cabinovia: lunga circa 3 km a un’altitudine di 2.400 m., offre un tracciato panoramico e adatto anche per una passeggiata nella neve. Chi ama le escursioni non deve perdere il trekking fino alla imperdibile grotta di ghiaccio (da effettuare con una guida alpina) a 2.700 metri per ammirare le imponenti stalattiti di ghiaccio lunghe alcuni metri.