Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 la sicurezza dei vari capi di Stato e delle delegazioni straniere sarà affidata agli addetti scelti direttamente dai Paesi ospiti, come avviene in grandi eventi internazionali. Il coordinamento generale, però, resterà sempre in mano alle autorità italiane che stabiliscono le regole e i limiti operativi. "C'è stato un grossissimo lavoro", ha commentato la presidente del Comitato internazionale olimpico, Kristy Coventry, dopo il suo arrivo in Lombardia. "Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantastica, un'organizzazione meravigliosa"