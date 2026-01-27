Olimpiadi, l'Ice sarà a Milano: "Ma solo agenti in ufficio"

A Milano, per le Olimpiadi invernali, arriverà l'Ice. Nel consolato americano a Milano, durante l'appuntamento a cinque cerchi che inizierà tra poco meno di due settimane, le forze di sicurezza americane allestiranno un vero e proprio quartier generale. All'interno della sala operativa improvvisata ci saranno anche agenti dell'Homeland security investigation, tra cui compariranno anche uomini dell'agenzia anti-immigrazione americana. Sarebbe questo il punto di incontro a cui sono arrivati il ministro dell'Interno Matteo Piandedosi e l'ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta.