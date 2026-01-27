Olimpiadi, l'Ice sarà a Milano: "Ma solo agenti in ufficio"
Collaboreranno con le sale operative ma non ci sarà nessuna funzione esterna di ordine pubblico
A Milano, per le Olimpiadi invernali, arriverà l'Ice. Nel consolato americano a Milano, durante l'appuntamento a cinque cerchi che inizierà tra poco meno di due settimane, le forze di sicurezza americane allestiranno un vero e proprio quartier generale. All'interno della sala operativa improvvisata ci saranno anche agenti dell'Homeland security investigation, tra cui compariranno anche uomini dell'agenzia anti-immigrazione americana. Sarebbe questo il punto di incontro a cui sono arrivati il ministro dell'Interno Matteo Piandedosi e l'ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta.
Il limite agli agenti Ice
La presenza dell'Homeland security investigation (Hsi) non dovrebbe però essere in nessun modo legata alla sicurezza degli eventi. Agiranno, al contrario, "con funzione di supporto alla gestione dei grandi eventi all'estero e di rapporto con gli ufficiali di collegamento". Proprio per rimarcare che gli agenti americani non avranno boots on the ground, il Viminale ha specificato che l'Hsi porterà in Italia solo referenti specializzati nelle investigazioni, principalmente deputati alla consultazione delle proprie banche dati e di supporto agli altri attori coinvolti. Non ci dovrebbe essere nemmeno l'ombra di personale operativo, come quello impegnato nei controlli sulla migrazione che da settimane sono al centro di forti proteste negli Stati Uniti.
La posizione del governo: "In strada solo forze dell'ordine italiane"
"Rimane dunque confermata la posizione ribadita più volte dalle autorità di governo: gli agenti dell'Ice non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico. "Alle Olimpiadi di Milano-Cortina non troveremo agenti dell'Ice in mezzo alla strada ma solo divise che voi conoscete: quelle dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanzieri", aveva precisato in queste ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo fonti dell'ambasciata Usa a Roma, il personale dell'Ice sarà effettivamente in Italia ma "ovviamente non svolge operazioni di controllo dell'immigrazione" in Paesi stranieri.